Свердловчанина отправят на принудительное лечение за убийство двух человек
Криминал
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Жителя села Байкалово отправят на принудительное лечение после убийства двух человек. Такое решение вынес Свердловский областной суд.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, вечером 17 марта мужчина 1965 года рождения находился в состоянии опьянения в квартире дома по улице Мальгина в селе Байкалово. Так как его знакомая не хотела уходить домой из квартиры знакомых, он взял на кухне нож, прошел в коридор и ударил им хозяина квартиры. После этого мужчина зарезал свою знакомую.
Женщина скончалась от полученных ран на месте происшествия. Хозяин квартиры умер спустя несколько часов в больнице.
Согласно заключению комиссии экспертов, обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством. В связи с этим он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими.
Свердловский областной суд назначил мужчине принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.
Ранее мы писали, что принудительное лечение также назначили жительнице Свердловской области, которая убила свою восьмилетнюю дочь.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, вечером 17 марта мужчина 1965 года рождения находился в состоянии опьянения в квартире дома по улице Мальгина в селе Байкалово. Так как его знакомая не хотела уходить домой из квартиры знакомых, он взял на кухне нож, прошел в коридор и ударил им хозяина квартиры. После этого мужчина зарезал свою знакомую.
Женщина скончалась от полученных ран на месте происшествия. Хозяин квартиры умер спустя несколько часов в больнице.
Согласно заключению комиссии экспертов, обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством. В связи с этим он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими.
Свердловский областной суд назначил мужчине принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.
Ранее мы писали, что принудительное лечение также назначили жительнице Свердловской области, которая убила свою восьмилетнюю дочь.
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