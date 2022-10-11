Зарезавшую свою дочь свердловчанку отправят в психбольницу

– Согласно заключению комиссии экспертов, девушка страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем она не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий, – рассказали в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жительницу Свердловской области, которая зарезала свою восьмилетнюю дочь, отправят в психбольницу на принудительное лечение. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.В прошлом году 26 октября женщина 1987 года рождения находилась со своей дочерью дома в Нижнесергинском районе. Ночью она взяла кухонный нож, подошла к лежачей на диване дочери и ударила ее ножом в область груди и левой руки. Восьмилетняя девочка от полученных ранений скончалась.Позднее женщина сама позвонила в полицию и сообщила о случившемся. Сначала она выдвинула версию, что преступление совершил незнакомец, проникнувший в дом. Однако затем созналась в своих действиях.Свердловский областной суд назначил женщине принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.