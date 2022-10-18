Подростка, подозреваемого в убийстве женщины в Алапаевске, отправили под домашний арест
Криминал
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Алапаевске двое подростков 16 и 12 лет заживо сожгли пенсионерку. Сегодня старшего из подозреваемых в убийстве отправили под домашний арест.
Напомним, что подростки в Алапаевске облили горючей жидкостью женщину 1953 года рождения и подожгли ее при помощи спички. Пенсионерка скончалась от обширных термических ожогов тела. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, суд избрал меру пресечения 16-летнему подростку в виде домашнего ареста до 17 декабря.
Напомним, что подростки в Алапаевске облили горючей жидкостью женщину 1953 года рождения и подожгли ее при помощи спички. Пенсионерка скончалась от обширных термических ожогов тела. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, суд избрал меру пресечения 16-летнему подростку в виде домашнего ареста до 17 декабря.
– Второй подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, но, тем не менее, в ходе расследования в обязательном порядке будут приняты иные меры, направленные на недопущение впредь причин и условий, которые способствовали совершению преступления, – говорили ранее в Следственном комитете.
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Двое подростков заживо сожгли пенсионерку в Свердловской области
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