Подростка, подозреваемого в убийстве женщины в Алапаевске, отправили под домашний арест

– Второй подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, но, тем не менее, в ходе расследования в обязательном порядке будут приняты иные меры, направленные на недопущение впредь причин и условий, которые способствовали совершению преступления, – говорили ранее в Следственном комитете.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости