Двое подростков заживо сожгли пенсионерку в Свердловской области

– Решается вопрос об избрании в отношении старшего из несовершеннолетних меры пресечения. Второй подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, но, тем не менее, в ходе расследования в обязательном порядке будут приняты иные меры, направленные на недопущение впредь причин и условий, которые способствовали совершению преступления, – отметили в Следственном комитете.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Алапаевске двое подростков заживо сожгли пенсионерку. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По предварительной информации, двое подростков 12 и 16 лет напали на женщину 1953 года рождения вечером 16 октября. Приятели догнали жертву, достали из своего пакета бутылку с горючей жидкостью, облили женщину и подожгли при помощи спички.Потерпевшая погибла от обширных термических ожогов тела. Мотивы и все обстоятельства убийства устанавливаются.В ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что оба подростка воспитываются в полных семьях, их родители на учете в ПДН не состоят. Один из фигурантов учится в коррекционной школе. По предварительным данным, когда подростки подожгли женщину, они испугались и побежали к ближайшему жилому дому, где стали стучаться в квартиры и кричать о пожаре на улице. Одна из жительниц дала им ведро воды, сама вышла во двор и вызвала полицию.