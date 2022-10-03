В Нижнем Тагиле перед судом предстанет «закладчик»

Максим Маркин © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле осудят «закладчика», обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области».По версии следствия, в мае обвиняемый вступил в организованную группу, которая сбывала наркотические средства через интернет-магазин. На должности «закладчика» обвиняемый проработал вплоть до 30 мая 2022 года.Злоумышленник от руководителя организованной группы через «оператора» интернет-магазина получал вознаграждение в размере 350 рублей за каждую сделанную им закладку с наркотиком.30 мая обвиняемый, получив очередную крупную партию наркотика, который был расфасован в 10 свертков, приехал в Дзержинский район Нижнего Тагила. Там он успел сделать четыре закладки в оборудованные им тайники. После этого он сфотографировал их с привязкой к геолокации.Однако в момент выбора места для очередного тайника «закладчика» задержали сотрудники полиции. Все 10 свертков с наркотическим веществом были изъяты.Уголовное дело направили в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. Обвиняемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.