Пенсионерку из Екатеринбурга подозревают в краже «iPhone 11»
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге девушка оставила на кассе своей «iPhone 11», когда оплачивала продукты, после чего благополучно забыла о телефоне и ушла. Тогда его прибрала себе пенсионерка, обнаружившая гаджет.
То, как пожилая женщина забрала телефон зафиксировала камера видеонаблюдения в магазине, в объектив которой пенсионерка посмотрела прежде, чем присвоила себе чужую собственность. Она также не учла, что «iPhone», который она забрала, продолжал передавать данные о своем местоположении.
В управлении МВД по Екатеринбургу порталу E1.RU сообщили, что устанавливают личность женщины. Там также посоветовали подозреваемой добровольно прийти в ближайший отдел полиции, – один такой как раз находится рядом с домом, куда пенсионерка принесла «iPhone», – и отдать найденный телефон.
Напомним, что в Нижнем Тагиле разыскивают пенсионерку, подозреваемую в краже кошелька, в котором, со слов его хозяйки, находилась 41 тысяча рублей.
То, как пожилая женщина забрала телефон зафиксировала камера видеонаблюдения в магазине, в объектив которой пенсионерка посмотрела прежде, чем присвоила себе чужую собственность. Она также не учла, что «iPhone», который она забрала, продолжал передавать данные о своем местоположении.
В управлении МВД по Екатеринбургу порталу E1.RU сообщили, что устанавливают личность женщины. Там также посоветовали подозреваемой добровольно прийти в ближайший отдел полиции, – один такой как раз находится рядом с домом, куда пенсионерка принесла «iPhone», – и отдать найденный телефон.
Напомним, что в Нижнем Тагиле разыскивают пенсионерку, подозреваемую в краже кошелька, в котором, со слов его хозяйки, находилась 41 тысяча рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Полиция Нижнего Тагила подозревает в краже кошелька пенсионерку
23 сентября 2022
23 сентября 2022
На свердловской трассе погибла 80-летняя женщина-пешеход
23 сентября 2022
23 сентября 2022