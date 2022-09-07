Зоомагазин в Екатеринбурге стал жертвой ночного грабежа
Криминал
Фото Антона Каптелова
Казалось бы, зоомагазины — не самый интересный объект для любителей лёгкой наживы. Однако, в Екатеринбурге и они становятся жертвами преступников.
Так, в Чкаловском районе города зоомагазин, расположенный на Хибиногорском переулке посетил ночной визитёр. И, разумеется, не для того, чтобы приобрести корм для любимой кисы. Злоумышленник проник в помещение через разбитое окно и опустошил кассу. Одними деньгами жулик не ограничился. На обратном пути он прихватил также ноутбук и монитор от системы видеонаблюдения, — сообщает интернет-издание «Инцидент. Екатеринбург».
Для отхода злоумышленник выбрал другой, более сложный путь. Чтобы покинуть зоомагазин, он через кондиционер забрался на второй этаж здания и уже оттуда скрылся в неизвестном направлении.
Напомним, что в апреле этого года другой екатеринбургский зоомагазин стал жертвой грабителя. Но тот действительно оказался любителем животных — набрал кошачьего корма на 5 тысяч рублей и ушёл, не расплатившись. Скормить добычу домашнему питомцу он, правда, не успел — вскоре был задержан сотрудниками полиции.
Так, в Чкаловском районе города зоомагазин, расположенный на Хибиногорском переулке посетил ночной визитёр. И, разумеется, не для того, чтобы приобрести корм для любимой кисы. Злоумышленник проник в помещение через разбитое окно и опустошил кассу. Одними деньгами жулик не ограничился. На обратном пути он прихватил также ноутбук и монитор от системы видеонаблюдения, — сообщает интернет-издание «Инцидент. Екатеринбург».
Для отхода злоумышленник выбрал другой, более сложный путь. Чтобы покинуть зоомагазин, он через кондиционер забрался на второй этаж здания и уже оттуда скрылся в неизвестном направлении.
Напомним, что в апреле этого года другой екатеринбургский зоомагазин стал жертвой грабителя. Но тот действительно оказался любителем животных — набрал кошачьего корма на 5 тысяч рублей и ушёл, не расплатившись. Скормить добычу домашнему питомцу он, правда, не успел — вскоре был задержан сотрудниками полиции.
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