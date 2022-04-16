В Екатеринбурге задержали похитившего кошачий корм из зоомагазина мужчину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В уральской столице задержали мужчину, подозреваемого в ограблении зоомагазина. Инцидент, о котором идет речь, произошел 11 апреля.По словам сотрудницы магазина, ставшей очевидцем, в торговый зал вошел мужчина, набрал несколько пактов кошачьего корма на сумму в 5 тысяч рублей и ушел, не обращая внимания на требование заплатить, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.Полицейские оперативно нашли грабителя и задержали. Подозреваемый дал признательные показания и объяснил, что корм предназначался его кошке. В отношении екатеринбружца возбудили уголовное дело.