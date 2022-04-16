В Екатеринбурге задержали похитившего кошачий корм из зоомагазина мужчину
Криминал
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В уральской столице задержали мужчину, подозреваемого в ограблении зоомагазина. Инцидент, о котором идет речь, произошел 11 апреля.
По словам сотрудницы магазина, ставшей очевидцем, в торговый зал вошел мужчина, набрал несколько пактов кошачьего корма на сумму в 5 тысяч рублей и ушел, не обращая внимания на требование заплатить, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Полицейские оперативно нашли грабителя и задержали. Подозреваемый дал признательные показания и объяснил, что корм предназначался его кошке. В отношении екатеринбружца возбудили уголовное дело.
По словам сотрудницы магазина, ставшей очевидцем, в торговый зал вошел мужчина, набрал несколько пактов кошачьего корма на сумму в 5 тысяч рублей и ушел, не обращая внимания на требование заплатить, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Полицейские оперативно нашли грабителя и задержали. Подозреваемый дал признательные показания и объяснил, что корм предназначался его кошке. В отношении екатеринбружца возбудили уголовное дело.
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