Живодер из Березовского отправится в колонию за издевательство над кошкой
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жителя Березовского за жестокое обращение с кошкой приговорили к реальному лишению свободы. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Днем 18 июня прошлого года местный житель, находясь в состоянии опьянения, вышел на балкон и выбросил из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, кошку по кличке «Муся». Животное упало на асфальт и получило увечья.
Сначала живодеру назначили наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно. Однако прокуратура не согласилась с таким решением и обжаловала его в Свердловском областном суде.
Прокурор указал, что любитель поиздеваться над животными ранее уже был судим. Следующее преступление он совершил спустя 1,2 года после освобождения из колонии.
Свердловский областной суд согласился с доводами прокуратуры и назначил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Днем 18 июня прошлого года местный житель, находясь в состоянии опьянения, вышел на балкон и выбросил из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, кошку по кличке «Муся». Животное упало на асфальт и получило увечья.
Сначала живодеру назначили наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно. Однако прокуратура не согласилась с таким решением и обжаловала его в Свердловском областном суде.
Прокурор указал, что любитель поиздеваться над животными ранее уже был судим. Следующее преступление он совершил спустя 1,2 года после освобождения из колонии.
Свердловский областной суд согласился с доводами прокуратуры и назначил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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