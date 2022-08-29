Живодер из Березовского отправится в колонию за издевательство над кошкой

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителя Березовского за жестокое обращение с кошкой приговорили к реальному лишению свободы. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.Днем 18 июня прошлого года местный житель, находясь в состоянии опьянения, вышел на балкон и выбросил из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, кошку по кличке «Муся». Животное упало на асфальт и получило увечья.Сначала живодеру назначили наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно. Однако прокуратура не согласилась с таким решением и обжаловала его в Свердловском областном суде.Прокурор указал, что любитель поиздеваться над животными ранее уже был судим. Следующее преступление он совершил спустя 1,2 года после освобождения из колонии.Свердловский областной суд согласился с доводами прокуратуры и назначил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.