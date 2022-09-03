Напавшего на школьницу свердловчанина поместили под стражу
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге избрали меру пресечения в отношении местного жителя, который напал с ножом на 16-летнюю девочку. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Ранее мы писали, что днем 2 сентября в поселке Исток мужчина нанес несколько ножевых ранений 16-летней девочке. Школьница оказала ему активное сопротивление и благодаря этому осталась жива. Девочку госпитализировали.
Нападавшего задержали «по горячим следам». По словам начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, микрорайон оцепили, а на розыск подозреваемого были брошены все наряды, находившиеся в тот момент на службе. Задержанным оказался молодой человек из Березовского.
Следователь СКР обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство – обвиняемый пробудет в СИЗО до 1 ноября включительно.
Ранее мы писали, что днем 2 сентября в поселке Исток мужчина нанес несколько ножевых ранений 16-летней девочке. Школьница оказала ему активное сопротивление и благодаря этому осталась жива. Девочку госпитализировали.
Нападавшего задержали «по горячим следам». По словам начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, микрорайон оцепили, а на розыск подозреваемого были брошены все наряды, находившиеся в тот момент на службе. Задержанным оказался молодой человек из Березовского.
Следователь СКР обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство – обвиняемый пробудет в СИЗО до 1 ноября включительно.
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