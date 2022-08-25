Директор института спорта УрФУ останется в СИЗО до октября
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге директору института спорта УрФУ Евгению Шурманову продлили срок содержания под стражей. Он останется в СИЗО до 8 октября.
Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию защиты Евгения Шурманова на постановление Верх-Исетского районного суда, который продлил его срок содержания под стражей. Рассмотрев материалы дела и доводы апелляционных жалоб, облсуд оставил постановление суда первой инстанции без изменений.
Напомним, что директора института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгения Шурманова задержали 15 июня. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию защиты Евгения Шурманова на постановление Верх-Исетского районного суда, который продлил его срок содержания под стражей. Рассмотрев материалы дела и доводы апелляционных жалоб, облсуд оставил постановление суда первой инстанции без изменений.
Напомним, что директора института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгения Шурманова задержали 15 июня. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Судья ушла в совещательную комнату принимать решение об избрании меры пресечения Ройзману
25 августа 2022
25 августа 2022
Евгению Ройзману изберут меру пресечения в Екатеринбурге
25 августа 2022
25 августа 2022