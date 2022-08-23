В Екатеринбурге неизвестные вскрыли и обокрали табачный павильон
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня ночью в Екатеринбурге неизвестные вскрыли и обокрали табачный павильон на Эльмаше, расположенный на улице Фрезеровщиков, 27. Ориентировочно сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.
Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения, установленного в магазине. Заявление о краже владельцы магазина написали в отдел полиции №14.
Напомним, что в этом месяце в Екатеринбурге двое молодых людей обокрали пункт выдачи «KazanExpress» возле Дома офицеров.
Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения, установленного в магазине. Заявление о краже владельцы магазина написали в отдел полиции №14.
Напомним, что в этом месяце в Екатеринбурге двое молодых людей обокрали пункт выдачи «KazanExpress» возле Дома офицеров.
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