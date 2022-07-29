Двое мужчин обокрали пункт выдачи «KazanExpress» в Екатеринбурге

16.53 Воскресенье, 7 августа 2022
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Этой ночью в Екатеринбурге двое молодых людей обокрали пункт выдачи «KazanExpress» возле Дома офицеров. Совершая кражу, грабители засветили свои лица на камеру наблюдения. Сейчас их ищут силовики.

В «KazanExpress» произошедшее назвали «ограблением века». Помимо лиц, камера записала их голоса. Также преступники оставили повсюду свои отпечатки и капли крови, так как молодые люди изранились осколками стеклянной двери, которую они разбили урной, чтобы попасть в помещение.

Всего мужчины похитили 30 заказов на сумму 22 296 рублей, пишет портал 66.RU.

По словам заместительницы генерального директора компании по коммуникациям Ксении Лукичёвой, все украденные заказы компания привезёт завтра по новой за свой счёт.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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15:19 В аварии в Нижнем Тагиле пострадали трое человек и один погиб
13:59 Пережившую выстрел в голову девочку вновь выписали из екатеринбургской больницы
13:04 Ночью в уральской столице загорелись два автомобиля
12:00 На свердловской трассе после столкновения с фурой погиб водитель «Hyundai»
11:13 В Свердловской области ищут 64-летнего мужчину, пропавшего 1 августа
09:56 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в хищении 500 тысяч у пенсионерки
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