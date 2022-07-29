Двое мужчин обокрали пункт выдачи «KazanExpress» в Екатеринбурге
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Этой ночью в Екатеринбурге двое молодых людей обокрали пункт выдачи «KazanExpress» возле Дома офицеров. Совершая кражу, грабители засветили свои лица на камеру наблюдения. Сейчас их ищут силовики.
В «KazanExpress» произошедшее назвали «ограблением века». Помимо лиц, камера записала их голоса. Также преступники оставили повсюду свои отпечатки и капли крови, так как молодые люди изранились осколками стеклянной двери, которую они разбили урной, чтобы попасть в помещение.
Всего мужчины похитили 30 заказов на сумму 22 296 рублей, пишет портал 66.RU.
По словам заместительницы генерального директора компании по коммуникациям Ксении Лукичёвой, все украденные заказы компания привезёт завтра по новой за свой счёт.
В «KazanExpress» произошедшее назвали «ограблением века». Помимо лиц, камера записала их голоса. Также преступники оставили повсюду свои отпечатки и капли крови, так как молодые люди изранились осколками стеклянной двери, которую они разбили урной, чтобы попасть в помещение.
Всего мужчины похитили 30 заказов на сумму 22 296 рублей, пишет портал 66.RU.
По словам заместительницы генерального директора компании по коммуникациям Ксении Лукичёвой, все украденные заказы компания привезёт завтра по новой за свой счёт.
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