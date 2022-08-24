В уральской столице задержали очередного курьера мошенников

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали мужчину, выполнявшего роль курьера в мошеннических схемах «Родственник попал в аварию». Задержанный сознался в преступлении и раскаялся в содеянном.По версии следствия, мужчина причастен к хищению 200 тысяч рублей у пенсионера, проживающего в Екатеринбурге на Уралмаше, и 180 тысяч у пожилого жителя Первоуральска. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 («мошенничество»).«Как пояснил сам "курьер", поучаствовать в схеме по отъему денег у пенсионеров ему предложили через соцсети некие "работодатели", которым он перечислял основную часть похищенного», – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.Задержанный также рассказал, что для конспирации по указанию «работодателей» он использовал медицинскую маску и сменную одежду. Однако от сотрудников уголовного розыска его это не спасло.