В уральской столице задержали очередного курьера мошенников
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге задержали мужчину, выполнявшего роль курьера в мошеннических схемах «Родственник попал в аварию». Задержанный сознался в преступлении и раскаялся в содеянном.
По версии следствия, мужчина причастен к хищению 200 тысяч рублей у пенсионера, проживающего в Екатеринбурге на Уралмаше, и 180 тысяч у пожилого жителя Первоуральска. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 («мошенничество»).
«Как пояснил сам "курьер", поучаствовать в схеме по отъему денег у пенсионеров ему предложили через соцсети некие "работодатели", которым он перечислял основную часть похищенного», – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Задержанный также рассказал, что для конспирации по указанию «работодателей» он использовал медицинскую маску и сменную одежду. Однако от сотрудников уголовного розыска его это не спасло.
По версии следствия, мужчина причастен к хищению 200 тысяч рублей у пенсионера, проживающего в Екатеринбурге на Уралмаше, и 180 тысяч у пожилого жителя Первоуральска. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 («мошенничество»).
«Как пояснил сам "курьер", поучаствовать в схеме по отъему денег у пенсионеров ему предложили через соцсети некие "работодатели", которым он перечислял основную часть похищенного», – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Задержанный также рассказал, что для конспирации по указанию «работодателей» он использовал медицинскую маску и сменную одежду. Однако от сотрудников уголовного розыска его это не спасло.
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