В Екатеринбурге осудят подростков за нападение на двух женщин на Сортировке
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанут двое подростков, которые 11 февраля напали на двух женщин на автобусной остановке на Сортировке.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 11 февраля подростки 2004 и 2005 годов рождения в салоне автобуса неоднократно оскорбили ехавшую рядом молодую девушку. Один из них ударил ее рукой и ногой по голове и колену. Опасаясь за свою жизнь, девушка по телефону попросила свою мать встретить ее на остановке.
Выйдя из автобуса на остановке «Пехотинцев», подростки напали на девушку, толкнули ее на землю, стали избивать и даже бросили потерпевшую о стену здания. В результате она ударилась о стекло головой и упала.
Подоспевшая на помощь мать девушки – педагог Надежда Глазова – пыталась пресечь действия нападавших. Однако подростки напали и на нее, нанесли женщине удары кулаками по голове, туловищу и конечностям. Один из нападавших дважды ударил женщину ногой в область голеностопного сустава, в результате чего ей причинен перелом левой лодыжки. После этого подростки скрылись.
В прокуратуре отметили, что один из обвиняемых вечером 16 мая прошлого года у магазина на улице Пехотинцев, 9 также ударил несовершеннолетнего кулаком в лицо, обыскал его и похитил тысячу рублей из кармана брюк.
Другой обвиняемый 9 сентября 2021 года совместно с товарищем у дома на улице Автомагистральная, 3 похитил мобильный телефон с панели прибора автомобиля. Владелец телефона пытался пресечь хищение, однако обвиняемый сломал ему нос.
– Противоправная деятельность задержанных подростков была пересечена и документально зафиксирована. Следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела находилось на контроле председателя Следственного комитета РФ, – добавили в СУ СКР по Свердловской области.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 11 февраля подростки 2004 и 2005 годов рождения в салоне автобуса неоднократно оскорбили ехавшую рядом молодую девушку. Один из них ударил ее рукой и ногой по голове и колену. Опасаясь за свою жизнь, девушка по телефону попросила свою мать встретить ее на остановке.
Выйдя из автобуса на остановке «Пехотинцев», подростки напали на девушку, толкнули ее на землю, стали избивать и даже бросили потерпевшую о стену здания. В результате она ударилась о стекло головой и упала.
Подоспевшая на помощь мать девушки – педагог Надежда Глазова – пыталась пресечь действия нападавших. Однако подростки напали и на нее, нанесли женщине удары кулаками по голове, туловищу и конечностям. Один из нападавших дважды ударил женщину ногой в область голеностопного сустава, в результате чего ей причинен перелом левой лодыжки. После этого подростки скрылись.
В прокуратуре отметили, что один из обвиняемых вечером 16 мая прошлого года у магазина на улице Пехотинцев, 9 также ударил несовершеннолетнего кулаком в лицо, обыскал его и похитил тысячу рублей из кармана брюк.
Другой обвиняемый 9 сентября 2021 года совместно с товарищем у дома на улице Автомагистральная, 3 похитил мобильный телефон с панели прибора автомобиля. Владелец телефона пытался пресечь хищение, однако обвиняемый сломал ему нос.
– Противоправная деятельность задержанных подростков была пересечена и документально зафиксирована. Следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела находилось на контроле председателя Следственного комитета РФ, – добавили в СУ СКР по Свердловской области.
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