В Нижнем Тагиле возбудили дело после обнаруженного в подвале трупа
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения трупа мужчины в подвале дома. Об сообщает портал E1.RU со ссылкой на источник в УВД города.
Напомним, что тело нашли прибитым гвоздями к полу.
Личность мужчины все же смогли установить. Стало известно, что погибший числился пропавшим. Ранее с этим возникли трудности, так как тело долго лежало в воде и успело за это время сильно разложиться.
В СКР инцидент не комментируют. Данные о личности погибшего и подозреваемого не раскрываются в интересах следствия.
Напомним, что тело нашли прибитым гвоздями к полу.
Личность мужчины все же смогли установить. Стало известно, что погибший числился пропавшим. Ранее с этим возникли трудности, так как тело долго лежало в воде и успело за это время сильно разложиться.
В СКР инцидент не комментируют. Данные о личности погибшего и подозреваемого не раскрываются в интересах следствия.
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