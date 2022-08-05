Прибитый гвоздями к полу труп нашли в Нижнем Тагиле

«Тело уже сильно разложилось и разбухло, потому что лежало в воде. Он был прибит гвоздями к полу», – говорит собеседник издания.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле в подвале одного из домов нашли труп мужчины, прибитый гвоздями к полу. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на источник, связанный с ритуальными агентствами.По данным источника, тело погибшего нашли еще в середине июля, но известно об этом стало только недавно. С установление личности погибшего возникли проблемы.В СУ СКР по Свердловской области не комментируют данную информацию.