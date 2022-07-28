Прокурор запросил 9,5 лет колонии для экс-главы УМВД Екатеринбурга
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Гособвинитель Георгий Паникаров в ходе прений сторон попросил признать экс-главу УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова виновным в получении взятки и незаконном хранении оружия и приговорить его к 9,5 годам колонии строгого режима, сообщает «КоммерсантЪ».
Кроме того, прокурор просить назначить Игорю Трифонову штраф в размере 20 миллионов рублей и лишить его звания.
Напомним, что экс-глава УМВД Екатеринбурга обвиняется в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) в размере 7,5 млн рублей от бывшего заместителя предправления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева. Также Трифонов обвиняется по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия).
Трифонов возглавлял УМВД по Екатеринбургу с 2011 по 2017 год. Затем он стал руководителем МВД по Карачаево-Черкесии, а покинул службу в 2019 году.
Кроме того, прокурор просить назначить Игорю Трифонову штраф в размере 20 миллионов рублей и лишить его звания.
Напомним, что экс-глава УМВД Екатеринбурга обвиняется в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) в размере 7,5 млн рублей от бывшего заместителя предправления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева. Также Трифонов обвиняется по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия).
Трифонов возглавлял УМВД по Екатеринбургу с 2011 по 2017 год. Затем он стал руководителем МВД по Карачаево-Черкесии, а покинул службу в 2019 году.
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