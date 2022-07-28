Прокуратура просит приговорить экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер к 9,5 годам колонии
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура просит приговорить к 9,5 годам колонии бывшую баскетболистку екатеринбургского клуба УГМК Бриттни Грайнер по делу о контрабанде гашишного масла.
Напомним, что в середине февраля спортсменка прибыла в московский аэропорт Шереметьево, где служебные собаки унюхали в её вещах что-то подозрительное. При более тщательном досмотре таможенники нашли в вещах Грайнер электронные сигареты, заправленные запрещенным в России гашишным маслом.
Бриттни Грайнер задержали и уже больше пяти месяцев содержат под стражей. Ее обвиняют в контрабанде наркотиков (часть 2 статьи 229.1 УК РФ).
Напомним, что в середине февраля спортсменка прибыла в московский аэропорт Шереметьево, где служебные собаки унюхали в её вещах что-то подозрительное. При более тщательном досмотре таможенники нашли в вещах Грайнер электронные сигареты, заправленные запрещенным в России гашишным маслом.
Бриттни Грайнер задержали и уже больше пяти месяцев содержат под стражей. Ее обвиняют в контрабанде наркотиков (часть 2 статьи 229.1 УК РФ).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о разглашении персональных сведений клиентов банков
28 июля 2022
28 июля 2022