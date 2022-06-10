Против молодой «лжеминёрши» из Тавды возбудили уголовное дело

20.47 Среда, 15 июня 2022
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева
Следственный отдел МО МВД России «Тавдинский» собирает для передачи в суд материалы на 25-летнюю жительницу Тавды. Она провинилась тем, что «заминировала» местное кафе в отместку его работникам.

Лжеминирование произошло поздним вечером 12-го июня. Выпив в компании родственников, девушка направилась веселиться в кафе «Караван». К её неудаче, кафе уже закрывалось. Барменша готова была продать запоздавшей посетительнице напитки, а вот обеспечить её танцам до утра — нет. По этой причине между двумя дамами и произошёл конфликт.

Убедившись, что потанцевать в «Караване» не удастся, молодая тавдинка решила устроить «веселуху» работникам кафе. Позвонив по номеру «112», она сообщила, что обидевшее её заведение заминировано. Позже, чуть протрезвев, неугомонная уралочка попыталась отменить вызов, набрав номер ещё раз. Это не помогло — к «Каравану» выслали специалистов, которые осмотрели помещение в поисках взрывных устройств. «Шутницу» же быстро вычислили и задержали. Её дело в суде будут рассматривать по 2 части статьи 207 Уголовного кодекса — «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры», — сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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