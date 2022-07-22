В Свердловской области по факту гибели машиниста возбуждено уголовное дело
Криминал
Фото: СУ СКР по Свердловской области
По факту гибели машиниста в Асбесте возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что вечером 21 июля на внутренних железнодорожных путях ПАО «Ураласбест» на станции «Фабрика 6» произошло столкновение поездов, в результате чего погиб машинист тягового агрегата 1966 года рождения.
Следственный отдел по Асбесту СКР возбудил уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Напомним, что вечером 21 июля на внутренних железнодорожных путях ПАО «Ураласбест» на станции «Фабрика 6» произошло столкновение поездов, в результате чего погиб машинист тягового агрегата 1966 года рождения.
Следственный отдел по Асбесту СКР возбудил уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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При столкновении поездов в Асбесте погиб машинист
22 июля 2022
22 июля 2022