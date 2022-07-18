Суд в Екатеринбурге оправдал экс-полицейского, дважды пойманного с наркотиками
Криминал
Фото: Соцсети, Вечерние ведомости
Ленинский суд Екатеринбурга вынес сегодня столь редкий для российского правосудия оправдательный приговор — в отношении 41-летнего Владимира Колесникова, которого судили по части 1 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков»), предполагающей до 8 лет лишения свободы.
1 марта 2021 года Колесников, который в тот момент являлся командиром взвода №2 роты №8 полка ДПС УМВД по Екатеринбургу, был задержан на улице Щербакова с 0,233 грамма мефедрона (что является значительным размером). Вместе с ним был некий гражданин Гиматдинов, находившийся в наркотическом опьянении.
После задержания Колесникова отпустили под подписку о невыезде.
А 19 марта он попался с поличным вновь — на этот раз с 4,5 грамм того же мефедрона. Лишь после этого следователи возбудили уголовное дело («Вечерние ведомости» подробно писали о нём).
В сентябре 2021 года судья Александр Суслов вернул дело в прокуратуру – на основании того, что в некоторых процессуальных документах был указан номер апартаментов 1410 вместо 1411. Однако Свердловский областной суд отменил это постановление. К слову, этим же постановлением Суслов поменял Колесникову меру пресечения с домашнего ареста на запрет определённых действий, но это апелляционный суд посчитал обоснованным.
Повторно дело Колесникова уже рассматривала судья Марина Тюкова. И, как сообщает ЕАН , вынесла сегодня оправдательный приговор. Его текст пока не опубликован, в законную силу он не вступил.
Ранее мы писали, как вышеупомянутый судья Суслов вынес весьма мягкий приговор с условными сроками двум сотрудникам Минобороны, вымогавшим откаты на реконструкции Оровайских казарм в Екатеринбурге, при повторном рассмотрении дела другой судья назначил им 9 и 5 лет колонии строгого режима. А в прошлом году мы писали большой текст о весьма распространённом явлении – необычно мягких и оправдательных приговоров в отношении действующих и бывших сотрудников полиции. Владимир Колесников, к слову, после задержания с наркотиками был уволен из органов по отрицательным мотивам. Впрочем, учитывая оправдательный приговор, может, теперь будет требовать восстановления на службе?
1 марта 2021 года Колесников, который в тот момент являлся командиром взвода №2 роты №8 полка ДПС УМВД по Екатеринбургу, был задержан на улице Щербакова с 0,233 грамма мефедрона (что является значительным размером). Вместе с ним был некий гражданин Гиматдинов, находившийся в наркотическом опьянении.
После задержания Колесникова отпустили под подписку о невыезде.
А 19 марта он попался с поличным вновь — на этот раз с 4,5 грамм того же мефедрона. Лишь после этого следователи возбудили уголовное дело («Вечерние ведомости» подробно писали о нём).
В сентябре 2021 года судья Александр Суслов вернул дело в прокуратуру – на основании того, что в некоторых процессуальных документах был указан номер апартаментов 1410 вместо 1411. Однако Свердловский областной суд отменил это постановление. К слову, этим же постановлением Суслов поменял Колесникову меру пресечения с домашнего ареста на запрет определённых действий, но это апелляционный суд посчитал обоснованным.
Повторно дело Колесникова уже рассматривала судья Марина Тюкова. И, как сообщает ЕАН , вынесла сегодня оправдательный приговор. Его текст пока не опубликован, в законную силу он не вступил.
Ранее мы писали, как вышеупомянутый судья Суслов вынес весьма мягкий приговор с условными сроками двум сотрудникам Минобороны, вымогавшим откаты на реконструкции Оровайских казарм в Екатеринбурге, при повторном рассмотрении дела другой судья назначил им 9 и 5 лет колонии строгого режима. А в прошлом году мы писали большой текст о весьма распространённом явлении – необычно мягких и оправдательных приговоров в отношении действующих и бывших сотрудников полиции. Владимир Колесников, к слову, после задержания с наркотиками был уволен из органов по отрицательным мотивам. Впрочем, учитывая оправдательный приговор, может, теперь будет требовать восстановления на службе?
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