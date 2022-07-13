Жителя Ирбита подозревают в убийстве отца

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Ирбите местного жителя подозревают в убийстве отца во время совместного ужина. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По версии следствия, 34-летнего мужчину родители позвали вечером 19 июля на ужин. Во время застолья у него возник конфликт с 60-летним отцом. Отец упрекал сына в том, что тот нигде не работает и не помогает семье.Подозреваемый стал агрессивным, вооружился ножом и ударил родителя в область груди. От полученной раны мужчина скончался на месте происшествия.Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что после случившегося подозреваемый ушел к себе домой. О произошедшем в полицию сообщила супруга погибшего. Вскоре сыщики уголовного розыска задержали молодого человека.Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.