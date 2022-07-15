Полиция Краснотурьинска задержала бандитов, ограбивших девушку
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Краснотурьинске раскрыто преступление, о котором «Вечерние Ведомости» писали в конце прошлой недели. Личности двух преступников, в ночь на 15-ое июля ограбившие девушку, установлены.
Напомним, преступление было совершено на улице Ленина возле пиццерии «Маэстро». Воспользовавшись поздним часом и безлюдностью улицы, два негодяя, скрывающие лица балаклавами, повалили жертву на землю и отняли женскую сумку. В сумке, помимо прочего, находились документы и сотовый телефон.
В результате оперативных действий сотрудников краснотурьинской полиции, личности нападавших были установлены уже на следующий день. Но, скорее всего, уличным грабителям удастся избежать уголовной ответственности. Дело в том, что оба оказались несовершеннолетними — одному исполнилось 14, другому 15 лет. Материалы доследственной проверки передадут в следственный отдел по делам несовершеннолетних, — сообщает ВК-группа «Инцидент. Краснотурьинск».
Напомним, преступление было совершено на улице Ленина возле пиццерии «Маэстро». Воспользовавшись поздним часом и безлюдностью улицы, два негодяя, скрывающие лица балаклавами, повалили жертву на землю и отняли женскую сумку. В сумке, помимо прочего, находились документы и сотовый телефон.
В результате оперативных действий сотрудников краснотурьинской полиции, личности нападавших были установлены уже на следующий день. Но, скорее всего, уличным грабителям удастся избежать уголовной ответственности. Дело в том, что оба оказались несовершеннолетними — одному исполнилось 14, другому 15 лет. Материалы доследственной проверки передадут в следственный отдел по делам несовершеннолетних, — сообщает ВК-группа «Инцидент. Краснотурьинск».
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