Подросток получил условный срок за лжеминирование свердловских ТЦ
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вынесен приговор подростку из Брянской области, который рассылал сообщения о бомбах в торговых центрах Свердловской области и других регионов России.
Напомним, что 16-летнего жителя поселка Клетня Брянской области задержали сотрудники УФСБ по Брянской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 207 УК РФ.
С 22 сентября по 20 октября 2020 года подросток через мобильный телефон и сервис анонимизации личности отправил 32 письма на почтовые адреса органов ФСБ и МВД в Свердловской, Оренбургской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Саратовской и Тамбовской областей, Ставропольского края, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. В письмах содержались сообщения о минировании торговых центров и учебных заведений.
Суд приговорил подростка к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно.
Напомним, что 16-летнего жителя поселка Клетня Брянской области задержали сотрудники УФСБ по Брянской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 207 УК РФ.
С 22 сентября по 20 октября 2020 года подросток через мобильный телефон и сервис анонимизации личности отправил 32 письма на почтовые адреса органов ФСБ и МВД в Свердловской, Оренбургской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Саратовской и Тамбовской областей, Ставропольского края, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. В письмах содержались сообщения о минировании торговых центров и учебных заведений.
Суд приговорил подростка к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно.
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