Подростку грозит до восьми лет лишения свободы за лжеминирование свердловских ТЦ

– В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу окончено. Собранные следователями доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения по уголовному делу обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в СКР по Брянской области.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники ФСБ задержали 16-летнего парня, который рассылал сообщения о бомбах в торговых центрах Свердловской области и других регионах России. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.Лжеминером оказался 16-летний житель поселке Клетня Брянской области. Как рассказали в СУ СКР по Брянской области, в ходе расследования установлено, что с 22 сентября по 20 октября 2020 года парень через мобильный телефон и сервис анонимизации личности отправил 32 письма на почтовые адреса органов ФСБ и МВД в Свердловской, Оренбургской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Саратовской и Тамбовской областей, Ставропольского края, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. В письмах содержались сообщения о минировании торговых центров и учебных заведений.Лжеминера задержали сотрудники УФСБ по Брянской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 207 УК РФ.Теперь 16-летнему лжеминеру грозит до восьми лет лишения свободы.