Стали известны подробности резни, в которой едва не погибла молодая семейная пара из Асбеста
Криминал
Стоп-кадр видео «Народного телевидения Асбеста»
Выяснилось, что агрессивный мужчина, напавший на чету Маториных в Асбесте — отчим пострадавшей. Его зовут Сергей Гудкин и он уже был неоднократно судим за особо тяжкие преступления.
После смерти жены (матери Анастасии) мужчина остался жить в квартире брата Анастасии. При этом он нарушил обещание оплачивать коммунальные платежи и начал выносить из жилища не принадлежавшие ему вещи с целью продажи за бесценок. Всё это привело к конфликтам между Гудкиным, его пасынком и падчерицей. Мужчина с самого начала вёл себя агрессивно, угрожал и даже поджог машину, принадлежащую мужу Анастасии. Репортаж об этом опубликовало «Народное телевидение Асбеста».
Обращения в полицию не помогли. Заявлению о поджоге машинам и угрозам хода не дали. И только резня, устроенная Гудкиным и едва не погубившая жизни Анастасии и Влада Маториных, заставила правоохранительные органы пошевелиться. Против Гудкина заведено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Гудкин в преступлении сознался и находится до суда под стражей.
После смерти жены (матери Анастасии) мужчина остался жить в квартире брата Анастасии. При этом он нарушил обещание оплачивать коммунальные платежи и начал выносить из жилища не принадлежавшие ему вещи с целью продажи за бесценок. Всё это привело к конфликтам между Гудкиным, его пасынком и падчерицей. Мужчина с самого начала вёл себя агрессивно, угрожал и даже поджог машину, принадлежащую мужу Анастасии. Репортаж об этом опубликовало «Народное телевидение Асбеста».
Обращения в полицию не помогли. Заявлению о поджоге машинам и угрозам хода не дали. И только резня, устроенная Гудкиным и едва не погубившая жизни Анастасии и Влада Маториных, заставила правоохранительные органы пошевелиться. Против Гудкина заведено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Гудкин в преступлении сознался и находится до суда под стражей.
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В Асбесте из больницы выписали молодых супругов, пострадавших от нападения неадеквата с ножом
07 июля 2022
07 июля 2022