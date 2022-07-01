В Асбесте из больницы выписали молодых супругов, пострадавших от нападения неадеквата с ножом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На домашнее лечение из больницы Асбеста отпустили молодую семейную пару, которая серьёзно пострадала от ударов ножа. Особенно тяжёлые ранения получила девушка. Местные врачи с большим трудом вытащили её буквально с того света.В Городскую больницу №1 Анастасию и Влада Моториных доставили утром 15-го июня. У мужчины были колотые и резанные раны конечностей и туловища. Его 19-летняя супруга находилась в критическом состоянии из-за большой потери крови. Операции обоим делали одновременно в разных палатах. Как пишет информационный сетевой ресурс Минздрава Свердловской области «Здоровье уральцев», Влада оперировали 40 минут травматологи травматологи Салимджон Ахунов и Алишер Махатов. Над Анастасией более 2 часов колдовали врач-хирург Денис Барышев, травматологи Владислав Гребенюк и Алексей Ренжин, а также бригада анестезиологов. Самыми сложными повреждениями у неё оказались проникающие раны грудной и брюшной полостей. Но врачам Асбеста удалось-таки совершить чудо и не отдать умирающую девушку «старухе с косой».Долгое время оба супруга находились на больничном режиме под присмотром докторов, пока состояние их не стабилизировалось и им не разрешили вернуться домой к 7-месячной дочке. Но лечение приходится продолжать в амбулаторном режиме.Агрессивный гражданин, напавший с ножом на семейную пару, сам сдался в полицию. Его ждёт суд. Из-за чего произошёл конфликт между ним и супругами неизвестно.