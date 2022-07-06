В Красноуральске вынесли приговор матери погибшей от удара тока девочки
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Красноуральске от удара током погибла маленькая девочка. Сегодня Красноуральский городской суд признал ее мать виновной в причинении смерти дочери по неосторожности.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, днем 6 апреля осужденная находилась в своей квартире на улице Пригородная в Красноуральске с дочерью 2020 года рождения. Женщина знала, что в электрическая проводка в квартире находится под напряжением и имеет неизолированные элементы из-за отсутствия защитных коробок.
При этом женщина не ограничила своей дочери доступ к розетке. В результате девочка прикоснулась ладонью к оголенным элементам проводки, находящейся под напряжением, и получила электротравму, от которой погибла.
Жительница Красноуральска признала свою вину в полном объеме. Красноуральский городской суд назначил ей наказание в виде 1 года 2 месяцев ограничения свободы с возложением на нее ряда обязанностей.
Ранее мы писали, что в Краснотурьинске местная жительница придавила свою двухмесячную дочь во сне. Женщину также признали виновной в причинении смерти по неосторожности.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, днем 6 апреля осужденная находилась в своей квартире на улице Пригородная в Красноуральске с дочерью 2020 года рождения. Женщина знала, что в электрическая проводка в квартире находится под напряжением и имеет неизолированные элементы из-за отсутствия защитных коробок.
При этом женщина не ограничила своей дочери доступ к розетке. В результате девочка прикоснулась ладонью к оголенным элементам проводки, находящейся под напряжением, и получила электротравму, от которой погибла.
Жительница Красноуральска признала свою вину в полном объеме. Красноуральский городской суд назначил ей наказание в виде 1 года 2 месяцев ограничения свободы с возложением на нее ряда обязанностей.
Ранее мы писали, что в Краснотурьинске местная жительница придавила свою двухмесячную дочь во сне. Женщину также признали виновной в причинении смерти по неосторожности.
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