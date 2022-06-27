В Краснотурьинске женщина во сне придавила двухмесячную дочь
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Жительница Краснотурьинска предстала перед судом за причинение смерти по неосторожности двухмесячной дочери. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В мае 2022 года жительница Краснотурьинска положила на диван двухмесячную дочь, легла рядом с ней и уснула. Во время сна женщина навалилась телом на девочку, в результате чего малышка погибла.
Женщина полностью признала свою вину. Краснотурьинский городской суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев.
В мае 2022 года жительница Краснотурьинска положила на диван двухмесячную дочь, легла рядом с ней и уснула. Во время сна женщина навалилась телом на девочку, в результате чего малышка погибла.
Женщина полностью признала свою вину. Краснотурьинский городской суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев.
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