В Краснотурьинске женщина во сне придавила двухмесячную дочь

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жительница Краснотурьинска предстала перед судом за причинение смерти по неосторожности двухмесячной дочери. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.В мае 2022 года жительница Краснотурьинска положила на диван двухмесячную дочь, легла рядом с ней и уснула. Во время сна женщина навалилась телом на девочку, в результате чего малышка погибла.Женщина полностью признала свою вину. Краснотурьинский городской суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев.