После пожара на газовой станции в Талице возбуждено уголовное дело
Криминал
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
В Талице возбудили уголовное дело по факту пожара на газозаправочной станции. Инцидент произошел 23 июня.
Напомним, что днем 23 июня на газовой заправке на улице Песчаной в Талице произошла разгерметизация цистерны с газом с последующим возгоранием. В результате пострадали два человека: водитель газовоза и оператор АГЗС.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, водитель газовоза – мужчина 1964 года рождения – получил серьезный ожоги. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Для определения точной степени тяжести вреда, причиненного здоровью водителя, проводится судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, что днем 23 июня на газовой заправке на улице Песчаной в Талице произошла разгерметизация цистерны с газом с последующим возгоранием. В результате пострадали два человека: водитель газовоза и оператор АГЗС.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, водитель газовоза – мужчина 1964 года рождения – получил серьезный ожоги. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Для определения точной степени тяжести вреда, причиненного здоровью водителя, проводится судебно-медицинская экспертиза.
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