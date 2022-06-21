На газовой заправке в Талице произошел пожар



Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области



Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня днем в Талице произошел пожар на газовой заправке на улице Песчаная, 2а. Сообщение о возгорании поступило в 14:00.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на заправке произошла разгерметизация цистерны с газом с последующим возгоранием. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. На месте работают 13 огнеборцев.Как сообщили в МЧС, пострадавших в результате пожара нет. Однако в пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что информация о потерпевших уточняется. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились водитель газовоза и оператор АГЗС.Прокуратура Талицкого района организовала проверку в связи с возгоранием на газовой заправке.