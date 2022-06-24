Задержали подозреваемого в покушении на убийство 11-летней девочки из Нижней Синячихи
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Свердловской области задержали подозреваемого в покушении на убийство 11-летней девочки из Нижней Синячихи. Задержанным оказался ранее судимый 49-летний местный житель, подрабатывающий в селе бульдорезистом. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.
«В палисаднике его частного дома участковые обнаружили гильзу, которая приобщена к материалам уголовного дела», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В СКР по Свердловской области подчеркнули, что по обнаруженной гильзе была проведена экспертиза, результаты которой позволили сделать вывод о причастности к содеянному задержанного гражданина.
«Под тяжестью собранных следствием доказательств мужчина признался в содеянном, пояснив, что из имеющегося у него мелкокалиберного оружия он стрелял по птице, не видя игравших вдалеке детей. Сейчас выдвинутая им версия, в числе других, тщательно проверяется», – рассказали в ведомстве.
Проверка продолжается.
Напомним, что 22 июня в селе Нижняя Синячиха от выстрела в голову пострадала 11-летняя девочка. На вертолёте её доставили в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга.
«В палисаднике его частного дома участковые обнаружили гильзу, которая приобщена к материалам уголовного дела», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В СКР по Свердловской области подчеркнули, что по обнаруженной гильзе была проведена экспертиза, результаты которой позволили сделать вывод о причастности к содеянному задержанного гражданина.
«Под тяжестью собранных следствием доказательств мужчина признался в содеянном, пояснив, что из имеющегося у него мелкокалиберного оружия он стрелял по птице, не видя игравших вдалеке детей. Сейчас выдвинутая им версия, в числе других, тщательно проверяется», – рассказали в ведомстве.
Проверка продолжается.
Напомним, что 22 июня в селе Нижняя Синячиха от выстрела в голову пострадала 11-летняя девочка. На вертолёте её доставили в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга.
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