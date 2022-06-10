В Екатеринбурге неизвестный зарезал прохожего у парка УрГУПС
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Вчера вечером на правом берегу Ольховки возле парка УрГУПС на прохожих напал неизвестный мужчина с ножом. В результате один человек погиб, другой был госпитализирован с ранениями. Инцидент произошёл в районе 21.00.
В пресс-службе СУ СК России по Свердловской области информацию о произошедшем подтвердили. Следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («убийство»).
Нападавшего сейчас разыскивает полиция. Сообщается, что на вид ему было 35-40 лет.
В пресс-службе СУ СК России по Свердловской области информацию о произошедшем подтвердили. Следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («убийство»).
Нападавшего сейчас разыскивает полиция. Сообщается, что на вид ему было 35-40 лет.
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