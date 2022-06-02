Свердловчанина приговорили к колонии за выращивание маков

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Реже местного жители приговорили к реальному лишению свободы. Он незаконно выращивал 6 600 маков на садовом участке.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в начале июля прошлого года мужчина купил в магазине семена мака и посеял их на садовом участке, принадлежавшем сожительнице. В течение июля и августа он ухаживал за цветами. В результате мужчина вырастил 6 600 растений.В конце августа сотрудники полиции обнаружили и изъяли маки, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, совершенное в особо крупном размере).Режевской городской суд приговорил местного жителя к 2 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.