Обидчиков изуродованной в Екатеринбурге собаки не нашли, но подозреваемые появились
Криминал
Фото с телеграм-канала «Реабилитация Моти»
По записям с видеокамер наблюдения не удалось установить, что же именно случилось с собачкой Мотей, которой неизвестные отрезали часть мордочки неподалёку от промбазы по улице Избирателей в Екатеринбурге. Но выяснилось, что произошло это в начале первого часа ночи с 28-ое на 29-ое мая. По записям видно, что собачка в это время отбегала ненадолго со своего привычного места, а вернулась уже с изуродованной мордой.
Удалось также установить, что в это же время неподалёку тусовалась большая компания молодых людей. Они выпивали под открытым небом возле автостоянки, а ушли вскоре после того, как Мотя получила травму. Есть подозрение, что кто-то из этой компании и сотворил изуверство над животным. По другой версии, это мог сделать местный «пересидок» (то есть, человек, неоднократно сидевший в местах лишения свободы).
Молодой екатеринбуржец, взявший на себя опеку над Мотей, продолжает своё расследование. И одновременно готовится к выписке собаки из ветклиники, где она проходила стационарное лечение. На улицу он её решил не выпускать — заберет к себе домой, где уже живёт несколько питомцев.
К счастью, Мотя чувствует себя хорошо, радуется жизни, бодро гуляет, с аппетитом ест. И, кажется, совсем забыла о недавнем страшном происшествии.
Удалось также установить, что в это же время неподалёку тусовалась большая компания молодых людей. Они выпивали под открытым небом возле автостоянки, а ушли вскоре после того, как Мотя получила травму. Есть подозрение, что кто-то из этой компании и сотворил изуверство над животным. По другой версии, это мог сделать местный «пересидок» (то есть, человек, неоднократно сидевший в местах лишения свободы).
Молодой екатеринбуржец, взявший на себя опеку над Мотей, продолжает своё расследование. И одновременно готовится к выписке собаки из ветклиники, где она проходила стационарное лечение. На улицу он её решил не выпускать — заберет к себе домой, где уже живёт несколько питомцев.
К счастью, Мотя чувствует себя хорошо, радуется жизни, бодро гуляет, с аппетитом ест. И, кажется, совсем забыла о недавнем страшном происшествии.
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Несколько сотен человек поучаствовало в судьбе изувеченной в Екатеринбурге собачки Моти
02 июня 2022
02 июня 2022