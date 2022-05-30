В больнице скончался екатеринбуржец, которого на Химмаше избили южане

09.24 Пятница, 3 июня 2022
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбуржец, которого на Химмаше жестко избила банда южан, скончался в больнице. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на жену погибшего.

Мужчине было всего 46 лет. Его супруга рассказала порталу, что вчера утром позвонили из больницы и сказали о гибели мужчины. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия.

Напомним, что в ночь на 24 мая четверо южан жестоко избили прохожего на Химмаше. Пострадавшего госпитализировали. Территориальный ОВД возбудил уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ).

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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