В больнице скончался екатеринбуржец, которого на Химмаше избили южане
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбуржец, которого на Химмаше жестко избила банда южан, скончался в больнице. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на жену погибшего.
Мужчине было всего 46 лет. Его супруга рассказала порталу, что вчера утром позвонили из больницы и сказали о гибели мужчины. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия.
Напомним, что в ночь на 24 мая четверо южан жестоко избили прохожего на Химмаше. Пострадавшего госпитализировали. Территориальный ОВД возбудил уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ).
Мужчине было всего 46 лет. Его супруга рассказала порталу, что вчера утром позвонили из больницы и сказали о гибели мужчины. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия.
Напомним, что в ночь на 24 мая четверо южан жестоко избили прохожего на Химмаше. Пострадавшего госпитализировали. Территориальный ОВД возбудил уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ).
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