На Химмаше в Екатеринбурге южане жестко избили парня

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге четверо южан жестко избили молодого человека. Инцидент произошел на Химмаше в ночь на 29 мая, сообщает Е1.RU.По словам очевидца, южане избили парня «почти до смерти». Когда приехала бригада скорой помощи, оказалось, что пострадавшего нужно реанимировать. К счастью, врачи откачали молодого человека и повезли его в больницу.Очевидец отметил, что трое мужчин пытались остановить южан, но те стали угрожать ножами, а затем сбежали.В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что информация о конфликте поступила в отдел полиции №13. Сотрудники уголовного розыска уже задержали нескольких человек, причастных к происшествию. Территориальным ОВД возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ). По данным УМВД, конфликт носил бытовой характер.Свидетель происшествия заявил, что Росгвардия прибыла на место только через 40 минут. Однако в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области отметили, что наряд группы задержания был на месте уже спустя пять минут после получения сообщения об инциденте.