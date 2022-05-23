На Химмаше в Екатеринбурге южане жестко избили парня
Криминал
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге четверо южан жестко избили молодого человека. Инцидент произошел на Химмаше в ночь на 29 мая, сообщает Е1.RU.
По словам очевидца, южане избили парня «почти до смерти». Когда приехала бригада скорой помощи, оказалось, что пострадавшего нужно реанимировать. К счастью, врачи откачали молодого человека и повезли его в больницу.
Очевидец отметил, что трое мужчин пытались остановить южан, но те стали угрожать ножами, а затем сбежали.
В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что информация о конфликте поступила в отдел полиции №13. Сотрудники уголовного розыска уже задержали нескольких человек, причастных к происшествию. Территориальным ОВД возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ). По данным УМВД, конфликт носил бытовой характер.
Свидетель происшествия заявил, что Росгвардия прибыла на место только через 40 минут. Однако в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области отметили, что наряд группы задержания был на месте уже спустя пять минут после получения сообщения об инциденте.
По словам очевидца, южане избили парня «почти до смерти». Когда приехала бригада скорой помощи, оказалось, что пострадавшего нужно реанимировать. К счастью, врачи откачали молодого человека и повезли его в больницу.
Очевидец отметил, что трое мужчин пытались остановить южан, но те стали угрожать ножами, а затем сбежали.
В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что информация о конфликте поступила в отдел полиции №13. Сотрудники уголовного розыска уже задержали нескольких человек, причастных к происшествию. Территориальным ОВД возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ). По данным УМВД, конфликт носил бытовой характер.
Свидетель происшествия заявил, что Росгвардия прибыла на место только через 40 минут. Однако в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области отметили, что наряд группы задержания был на месте уже спустя пять минут после получения сообщения об инциденте.
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