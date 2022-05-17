В Екатеринбурге выпустили на свободу врача, обвиняемого в групповом изнасиловании школьницы
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге по решению Чкаловского районного суда выпустили из СИЗО врача-онколога Ивана Собачева. Его обвиняют в групповом изнасиловании школьницы, сообщает Е1.RU.
Как сообщили в пресс-службе суда, меру пресечения Собачеву заменили на запрет определенных действий, в том числе на запрет общения с другими обвиняемыми и свидетелями.
В деле также фигурируют генерал-майор ВС РФ в отставке Рамиль Гилязов и его знакомая Оксана Гортинская. Решение по изменению меры пресечения в отношении этих обвиняемых будет принято сегодня.
По данным Е1, в марте этого года 15-летняя ученица коррекционного класса написала заявление об изнасиловании в квартире на улице Союзной. Обвиняемые утверждают, что интимная связь была по обоюдному согласию. Проверяются все версии.
Как сообщили в пресс-службе суда, меру пресечения Собачеву заменили на запрет определенных действий, в том числе на запрет общения с другими обвиняемыми и свидетелями.
В деле также фигурируют генерал-майор ВС РФ в отставке Рамиль Гилязов и его знакомая Оксана Гортинская. Решение по изменению меры пресечения в отношении этих обвиняемых будет принято сегодня.
По данным Е1, в марте этого года 15-летняя ученица коррекционного класса написала заявление об изнасиловании в квартире на улице Союзной. Обвиняемые утверждают, что интимная связь была по обоюдному согласию. Проверяются все версии.
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