В Екатеринбурге выпустили на свободу врача, обвиняемого в групповом изнасиловании школьницы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге по решению Чкаловского районного суда выпустили из СИЗО врача-онколога Ивана Собачева. Его обвиняют в групповом изнасиловании школьницы, сообщает Е1.RU.Как сообщили в пресс-службе суда, меру пресечения Собачеву заменили на запрет определенных действий, в том числе на запрет общения с другими обвиняемыми и свидетелями.В деле также фигурируют генерал-майор ВС РФ в отставке Рамиль Гилязов и его знакомая Оксана Гортинская. Решение по изменению меры пресечения в отношении этих обвиняемых будет принято сегодня.По данным Е1, в марте этого года 15-летняя ученица коррекционного класса написала заявление об изнасиловании в квартире на улице Союзной. Обвиняемые утверждают, что интимная связь была по обоюдному согласию. Проверяются все версии.