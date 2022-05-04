В Нижнем Тагиле нашли тративших средства с чужой карточки молодых людей
Криминал
Стоп-кадр видео с камер наблюдения
Жители Нижнего Тагила помогли отыскать молодых людей, которые нашли чужую банковскую карту и пользовались ею для совершения покупок в различных торговых точках города. «Вечерние Ведомости» рассказывали об этом на днях.
После того, как в соцсетях и СМИ было опубликовано обращение полиции с просьбой помочь установить личности разыскиваемых и видеокадры с камер наблюдения, на которые, предположительно попала эта парочка, в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД РФ «Нижнетагильское» поступило сразу несколько сообщений. С их помощью неизвестные были найдены.
Выяснилось, что молодая пара проживает в Тагилстроевском районе. Мужчина ранее уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Найдя 21-го апреля банковскую карточку, он и не подумал возвращать её хозяйке, и закупался всё это время продуктами на чужие средства. Зато сейчас ему пришлось вернуть деньги, которые он успел потратить с карты. Простятся ли ему за это грехи перед законом, ещё не ясно. Но пока с 28-летнего нижнетагильца взяли подписку о невыезде.
После того, как в соцсетях и СМИ было опубликовано обращение полиции с просьбой помочь установить личности разыскиваемых и видеокадры с камер наблюдения, на которые, предположительно попала эта парочка, в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД РФ «Нижнетагильское» поступило сразу несколько сообщений. С их помощью неизвестные были найдены.
Выяснилось, что молодая пара проживает в Тагилстроевском районе. Мужчина ранее уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Найдя 21-го апреля банковскую карточку, он и не подумал возвращать её хозяйке, и закупался всё это время продуктами на чужие средства. Зато сейчас ему пришлось вернуть деньги, которые он успел потратить с карты. Простятся ли ему за это грехи перед законом, ещё не ясно. Но пока с 28-летнего нижнетагильца взяли подписку о невыезде.
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