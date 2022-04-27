В Нижнем Тагиле разыскивают молодую пару, пользующуюся чужой банковской картой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жительница Нижнего Тагила узнала, что её банковская карточка заблокирована, а потом заметила, что с её счёта карты кто-то снял более 17 тысяч рублей. 33-летняя женщина незамедлительно обратилась в 16-й отдел полиции МУ МВД России «Нижнетагильское».В ходе выяснения обстоятельств сотрудникам полиции удалось установить следующее. Потерпевшая пару лет назад оформила в банке кредитную карту. Саму пластиковую карточку она утратила, но не стала переживать по этому поводу и даже сообщать в банк. Вместо карточки она для расчётов пользовалась специальным приложением, установленным на её мобильном телефоне.Молодые люди, нашедшие чужую карточку, в свою очередь, не обеспокоились тем, чтобы найти хозяйку, а начали активно пользоваться находкой. В разных торговых точках города они начали совершать покупки, выбирая цены таким образом, чтобы платёжная система не требовала вводить подтверждающий сделку код.Полицейские проверили камеры видеонаблюдения в одной из торговых точек, в которых совершались покупки на чужие средства.Внимание их привлекла молодая пара, которая, предположительно, и завладела банковской карточкой потерпевшей. Теперь осталось установить их личности. В связи с этим, сотрудники отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» просят всех, кто узнал «сладкую парочку», обратиться в дежурную часть по телефону (3435) 97-64-02. Будет разумно, если сами парень и девушка позвонят по этому номеру, ведь их действия не столь невинны, как может показаться, и подпадают под закон о краже электронных денежных средств.