Подозреваемые в похищении человека в Верхней Пышме и его убийстве признались
Криминал
Фото: Владислав Постников
Суд города Верхняя Пышма принял решение предварительно, до судебного разбирательства дела, отправить в следственный изолятор 4-х парней. Их подозревают в том, что 20-го апреля они похитили инженера Анатолия Тропина. Сразу было объявлено, что среди бандитов – 26-летний сын похищенного.
Позже жертву похищения обнаружили убитым. Его тело преступники затолкали в принадлежавший ему автомобиль ВА№-2124 и подожгли машину. Предположительно, именно этот автомобиль стал причиной конфликта между отцом и сыном, что и толкнуло отпрыска на расправу с родителем.
Леонид Тропин пытался скрыться. Его удалось найти и задержать в Перми. Для этой задачи привлекли сотрудников отряда специального отряда «Гром» Главного управления МВД по Пермскому краю. Задержали и предполагаемых подельников Тропина. Все они дали признательные показания. По уголовным статьям, которые будут применяться по данному делу, виновным грозят крупные сроки лишения свободы, вплоть до пожизненного.
Позже жертву похищения обнаружили убитым. Его тело преступники затолкали в принадлежавший ему автомобиль ВА№-2124 и подожгли машину. Предположительно, именно этот автомобиль стал причиной конфликта между отцом и сыном, что и толкнуло отпрыска на расправу с родителем.
Леонид Тропин пытался скрыться. Его удалось найти и задержать в Перми. Для этой задачи привлекли сотрудников отряда специального отряда «Гром» Главного управления МВД по Пермскому краю. Задержали и предполагаемых подельников Тропина. Все они дали признательные показания. По уголовным статьям, которые будут применяться по данному делу, виновным грозят крупные сроки лишения свободы, вплоть до пожизненного.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Погоней со стрельбой закончилась попытка сотрудников ДПС Красноуфимска остановить нарушителя
28 апреля 2022
28 апреля 2022