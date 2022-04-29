Укравшими в Екатеринбурге боевые награды ветерана ВОВ негодяями оказались двое иностранцев
Криминал
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
Вчера мы писали о двух ворах, которые украли награды ветерана Великой Отечественной войны в Екатеринбурге. Среди наград два ордена Красной звезда, медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». Железнодорожная прокуратура направила дело в суд.
Сегодня в городском УМВД рассказали подробности этой истории. В феврале этого года горожанка написала заявление в полицию о краже наград своего дедушки – фронтовика, а также о краже других вещей. Дедушка женщины скончался еще в 70-х годах, а его награды стали семейной реликвией.
В отделе полиции № 11 столицы Урала возбудили уголовное дело по третьей части статьи 158 УК РФ (кража).
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками городского уголовного розыска по подозрению в совершении преступления были задержаны двоих уроженцев одного из государств СНГ 19 и 23 лет. Похищенные ценности были изъяты и возвращены родственнице ветерана», - сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Как мы уже писали ранее, судить двух негодяев будут по статьям 158 и 324 Уголовного кодекса Российской федерации – не только за кражу, но и за незаконное приобретение государственных наград. По одной из них им грозит арест до 3 месяцев, по другой – лишение свободы до 5 лет.
Сегодня в городском УМВД рассказали подробности этой истории. В феврале этого года горожанка написала заявление в полицию о краже наград своего дедушки – фронтовика, а также о краже других вещей. Дедушка женщины скончался еще в 70-х годах, а его награды стали семейной реликвией.
В отделе полиции № 11 столицы Урала возбудили уголовное дело по третьей части статьи 158 УК РФ (кража).
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками городского уголовного розыска по подозрению в совершении преступления были задержаны двоих уроженцев одного из государств СНГ 19 и 23 лет. Похищенные ценности были изъяты и возвращены родственнице ветерана», - сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Как мы уже писали ранее, судить двух негодяев будут по статьям 158 и 324 Уголовного кодекса Российской федерации – не только за кражу, но и за незаконное приобретение государственных наград. По одной из них им грозит арест до 3 месяцев, по другой – лишение свободы до 5 лет.
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