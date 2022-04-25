В Екатеринбурге будут судить двух похитителей боевых наград у ветерана ВОВ

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Двух молодых людей, в конце прошлого года похитивших в Екатеринбурге награды у ветерана Великой Отечественной войны, не только поймали, но и готовы осудить. На этой неделе прокуратура Железнодорожного района города передала в суд расследованное дело о краже.Как выяснило следствие, два лихих и нечистых на руку приятеля 20-ти и 24-х лет прознали, что в квартире их знакомых хранятся боевые награды ветерана, а также коллекционные монеты, решили на этом поживиться. Они сумели изготовить дубликаты ключей от входной двери и проникли в квартиру, дождавшись отсутствия хозяев. С сейфом, где хранились семейные реликвии, они справились менее изощрённым способом – просто вскрыли его при помощи топора и фомки. Добычей злоумышленников стали, помимо прочего, медали «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги» и два Ордена Красной звезды.Судить двух негодяев будут по статьям 158 и 324 Уголовного кодекса Российской федерации – не только за кражу, но и за незаконное приобретение государственных наград. По одной из них им грозит арест до 3 месяцев, по другой – лишение свободы до 5 лет.