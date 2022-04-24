Екатеринбургские полицейские ищут разгромивших могилы и пытавшихся похитить ограды на Восточном кладбище
Криминал
Фото: читатель Вечерних ведомостей. Вот такие последствия набега злоумышленников на могилы на кладбище Екатеринбурга
Сегодня днем, в районе 12 часов, на Восточном кладбище злоумышленники пытались разворовать металл с могил. Они раскурочили поминальные столы и вытащили ограды. Сколько удалось им вытащить с территории кладбища пока неизвестно. Напомним, что об инциденте стало известно «Вечерним ведомостям» от очевидцев, также мы связались с представителями кладбища.
В екатеринбургском УМВД нам рассказали, что полицейские уже ищут причастных к инциденту.
«Полиция проверяет информацию о противоправных действиях в указанном месте. В настоящее время сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», - сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.
Кроме того, по информации источников «Вечерних ведомостей», в одном из автомобилей, которые, скорее всего, злоумышленники оставили возле кладбища (в том самом месте, где они сломали забор, чтобы проникнуть на территорию), могли оказаться куски металла. В багажнике могли быть обнаружены разные металлические конструкции. Украли ли их с кладбища или каким-то образом «добыли» в другом месте пока неясно.
Ранее мы писали, что сегодня, в один из главных христианских праздников – в Пасху, злоумышленники проникли на кладбище, выломав часть забора, пытались вытащить (или вытащили часть) металлические конструкции с могил – куски оград, поминальные столы. Несколько могил разгромлено - вырвана ограда и перевернута, вырван поминальный стол. Очевидицу происходящего, которая обратилась в полицию и к охранникам кладбища, злоумышленники оскорбляли и даже довели до слез.
Злоумышленникам может грозить сразу несколько статьей уголовного кодекса, в том числе статья за надругательство над телами умерших и местами их захоронения.
В екатеринбургском УМВД нам рассказали, что полицейские уже ищут причастных к инциденту.
«Полиция проверяет информацию о противоправных действиях в указанном месте. В настоящее время сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», - сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.
Кроме того, по информации источников «Вечерних ведомостей», в одном из автомобилей, которые, скорее всего, злоумышленники оставили возле кладбища (в том самом месте, где они сломали забор, чтобы проникнуть на территорию), могли оказаться куски металла. В багажнике могли быть обнаружены разные металлические конструкции. Украли ли их с кладбища или каким-то образом «добыли» в другом месте пока неясно.
Ранее мы писали, что сегодня, в один из главных христианских праздников – в Пасху, злоумышленники проникли на кладбище, выломав часть забора, пытались вытащить (или вытащили часть) металлические конструкции с могил – куски оград, поминальные столы. Несколько могил разгромлено - вырвана ограда и перевернута, вырван поминальный стол. Очевидицу происходящего, которая обратилась в полицию и к охранникам кладбища, злоумышленники оскорбляли и даже довели до слез.
Злоумышленникам может грозить сразу несколько статьей уголовного кодекса, в том числе статья за надругательство над телами умерших и местами их захоронения.
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