В Каменске-Уральске поймали злоумышленника, угнавшего велосипед у доставщика еды
Криминал
Стоп-кадр видео из ВК-группы "Инцидент. Каменск-Уралський"
Совсем недавно «Вечерние ведомости» сообщали о том, что у курьера в Каменске-Уральске угнали велосипед, и вот – хорошие вести: угонщика поймали.
Кража велосипеда произошла вечером 9-го апреля. Пока доставщик еды заходил подъезд дома №28 по улице Суворова и общался с заказчиками, неизвестный в тёмной одежде прихватизировал его личный двухколёсный транспорт. Владелец велосипеда незамедлительно сообщил о пропаже в дежурную часть отдела полиции №23. И это дало свои результаты.
На поиски преступника был направлен наряд группы немедленного реагирования. Сотрудниками полиции был задержан мужчина 1981-го года рождения. Как стало известно, он нигде не работает, а ранее уже был судим. Угнанный им велосипед был изъят, а вчера, 14-го апреля против угонщика было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (совершение кражи с причинением значительного ущерба). Как сообщает сообщество в ВК «Инцидент. Каменск-Уральский», со злоумышленника взята подписка о невыезде.
Кража велосипеда произошла вечером 9-го апреля. Пока доставщик еды заходил подъезд дома №28 по улице Суворова и общался с заказчиками, неизвестный в тёмной одежде прихватизировал его личный двухколёсный транспорт. Владелец велосипеда незамедлительно сообщил о пропаже в дежурную часть отдела полиции №23. И это дало свои результаты.
На поиски преступника был направлен наряд группы немедленного реагирования. Сотрудниками полиции был задержан мужчина 1981-го года рождения. Как стало известно, он нигде не работает, а ранее уже был судим. Угнанный им велосипед был изъят, а вчера, 14-го апреля против угонщика было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (совершение кражи с причинением значительного ущерба). Как сообщает сообщество в ВК «Инцидент. Каменск-Уральский», со злоумышленника взята подписка о невыезде.
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