В Каменске-Уральском ищут угонщика, укравшего дорогой велосипед у курьера

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В субботу вечером, 9-го апреля, в Каменске-Уральском курьер, доставлявший еду заказчику, лишился своего велосипеда, с помощью которого он осуществлял свою работу. Произошло это на улице Суворова у дома №28. Примерно в 21:30 потерпевший оставил своего железного «коня» возле 2-го подъезда и зашёл в здание, а когда вернулся, велосипеда уже не было.Украденный велосипед марки «Stern energy 2.0» стоит довольно больших денег - около 45 тысяч рублей. К тому же, без него владелец не может продолжать зарабатывать развозом заказов. Обращение через соцсети к угонщику результатов не дали.На камеры наблюдения, установленные на доме, попал момент, когда злоумышленник уводил велосипед в неизвестном направлении. Это высокий человек в тёмно-синей куртке и чёрных штанах. Теперь есть большая надежда, что кто-то из жителей Каменска-Уральского опознает этого человека и поделится информацией о его местонахождении с правоохранительными органами.