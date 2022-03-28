Жительнице Карпинска, которая полгода держала дочь в шкафу, вынесли приговор
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Горе-матери из Карпинска, которая полгода держала в шкафу новорожденную дочь, вынесли приговор. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, что в апреле 2020 года житель Карпинска самостоятельно, без медицинской помощи родила дома девочку. С 29 апреля по 7 октября 2020 года она систематически оставляла новорожденную одну в квартире без присмотра взрослых и надлежащего ухода, помещала ее в спортивную сумку и запирала в шкафу.
Девочку в истощенном состоянии случайно обнаружили подруги женщины, которые пришли в гости. Они вызвали скорую и сотрудников полиции. После выписки из больницы ребенка поместили в дом ребенка в Екатеринбурге, а позднее передали родственникам.
Карпинский городской суд назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой исполнения наказания в виде лишения свободы вплоть до достижения средним ребёнком возраста 14 лет.
Отметим, что государственный обвинитель просил суд назначить женщине наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Напомним, что в апреле 2020 года житель Карпинска самостоятельно, без медицинской помощи родила дома девочку. С 29 апреля по 7 октября 2020 года она систематически оставляла новорожденную одну в квартире без присмотра взрослых и надлежащего ухода, помещала ее в спортивную сумку и запирала в шкафу.
Девочку в истощенном состоянии случайно обнаружили подруги женщины, которые пришли в гости. Они вызвали скорую и сотрудников полиции. После выписки из больницы ребенка поместили в дом ребенка в Екатеринбурге, а позднее передали родственникам.
– В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы. Несмотря на то, что свою вину обвиняемая признала лишь частично, тем не менее, удалось собрать достаточную доказательственную базу, – добавили в СУ СКР по Свердловской области.
Карпинский городской суд назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой исполнения наказания в виде лишения свободы вплоть до достижения средним ребёнком возраста 14 лет.
Отметим, что государственный обвинитель просил суд назначить женщине наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Гособвинитель запросил шесть лет колонии для горе-матери из Карпинска, которая держала новорожденную дочь в шкафу
28 марта 2022
28 марта 2022