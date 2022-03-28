Жительнице Карпинска, которая полгода держала дочь в шкафу, вынесли приговор

– В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы. Несмотря на то, что свою вину обвиняемая признала лишь частично, тем не менее, удалось собрать достаточную доказательственную базу, – добавили в СУ СКР по Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости