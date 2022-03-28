Гособвинитель запросил шесть лет колонии для горе-матери из Карпинска, которая держала новорожденную дочь в шкафу
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 28 марта, в Карпинском городском суде завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении женщины, которая полгода держала новорожденную дочь в шкафу. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Напомним, что в апреле 2020 года обвиняемая самостоятельно, без медицинской помощи родила дома девочку. С 29 апреля по 7 октября 2020 года горе-мать систематически оставляла новорожденную одну в квартире без присмотра взрослых и надлежащего ухода, а также помещала ее в спортивную сумку и запирала в шкафу. При обнаружении у дочери признаков заболевания женщина не обращалась в больницу.
В результате у девочки усугубилась тяжесть выявленного основного заболевания, а также развились сопутствующие заболевания, которые повлекли за собой временное нарушение функций органов и систем продолжительностью свыше трех недель.
Ребенка в истощенном состоянии случайно обнаружили подруги женщины, которые пришли в гости. Они вызвали скорую и сотрудников полиции.
После выписки из больницы девочку поместили в дом ребенка в Екатеринбурге. Позднее ее передали родственникам.
В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемой наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Напомним, что в апреле 2020 года обвиняемая самостоятельно, без медицинской помощи родила дома девочку. С 29 апреля по 7 октября 2020 года горе-мать систематически оставляла новорожденную одну в квартире без присмотра взрослых и надлежащего ухода, а также помещала ее в спортивную сумку и запирала в шкафу. При обнаружении у дочери признаков заболевания женщина не обращалась в больницу.
В результате у девочки усугубилась тяжесть выявленного основного заболевания, а также развились сопутствующие заболевания, которые повлекли за собой временное нарушение функций органов и систем продолжительностью свыше трех недель.
Ребенка в истощенном состоянии случайно обнаружили подруги женщины, которые пришли в гости. Они вызвали скорую и сотрудников полиции.
После выписки из больницы девочку поместили в дом ребенка в Екатеринбурге. Позднее ее передали родственникам.
В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемой наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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