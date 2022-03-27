В Екатеринбурге задержали подозреваемого в стрельбе у бара на Малышева

– Причиной ЧП стала банальная ссора на входе в бар. Нетрезвого посетителя охрана не пропустила, в итоге недовольный таким поворотом событий клиент позвал подмогу с целью поквитаться, – добавил полковник Горелых.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости