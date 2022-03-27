В Екатеринбурге задержали подозреваемого в стрельбе у бара на Малышева
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в стрельбе у бара «Грязные танцы» на улице Малышева. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР свердловского главка МВД совместно с коллегами из УФСБ, ОП№7 и УМВД Екатеринбурга установили подозреваемого в стрельбе у бара «Грязные танцы» в центре уральской столицы в минувшее воскресенье, 27 марта. Гражданина поместили под стражу в изолятор временного содержаний.
Полковник Горелых рассказал, что с места происшествия компания молодых людей, участвовавших в драке, спешно уехала на автомобиле «Land Cruiser 200». Стрелка установили в течение суток. Стражи порядка связались с ним и убедили добровольно явиться в ОБОП, сдать оружие и дать необходимые показания.
Стрелком оказался житель Екатеринбурга 1985 года рождения. Он пришел в полицию со своим адвокатом. Оружие – зарегистрированный травматический пистолет МР-13 – у задержанного изъяли.
В результате конфликта пострадал один из посетителей бара. После оказания медицинской помощи его отпустили домой, госпитализация ему не потребовалась.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). В ближайшее время в отношении стрелка будет избрана мера пресечения.
Двух соучастником конфликта 1993 и 1995 годов рождения, которых задержали в Академическом районе, допросили в качестве свидетелей. Их «закрыли» в рамках административного делопроизводства за хулиганство.
Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР свердловского главка МВД совместно с коллегами из УФСБ, ОП№7 и УМВД Екатеринбурга установили подозреваемого в стрельбе у бара «Грязные танцы» в центре уральской столицы в минувшее воскресенье, 27 марта. Гражданина поместили под стражу в изолятор временного содержаний.
Полковник Горелых рассказал, что с места происшествия компания молодых людей, участвовавших в драке, спешно уехала на автомобиле «Land Cruiser 200». Стрелка установили в течение суток. Стражи порядка связались с ним и убедили добровольно явиться в ОБОП, сдать оружие и дать необходимые показания.
Стрелком оказался житель Екатеринбурга 1985 года рождения. Он пришел в полицию со своим адвокатом. Оружие – зарегистрированный травматический пистолет МР-13 – у задержанного изъяли.
– Причиной ЧП стала банальная ссора на входе в бар. Нетрезвого посетителя охрана не пропустила, в итоге недовольный таким поворотом событий клиент позвал подмогу с целью поквитаться, – добавил полковник Горелых.
В результате конфликта пострадал один из посетителей бара. После оказания медицинской помощи его отпустили домой, госпитализация ему не потребовалась.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). В ближайшее время в отношении стрелка будет избрана мера пресечения.
Двух соучастником конфликта 1993 и 1995 годов рождения, которых задержали в Академическом районе, допросили в качестве свидетелей. Их «закрыли» в рамках административного делопроизводства за хулиганство.
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